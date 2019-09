Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek będzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie okresami duże. Na krańcach południowych, zwłaszcza w Tatrach i Beskidzie Śląskim, wzrost zachmurzenia do dużego i wieczorem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C na północnym wschodzie do 19°C w centrum i 24°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. W Tatrach zachmurzenie okresami duże z możliwością słabego deszczu. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w kotlinach sudeckich do 100 m. W rejonie występowania mgieł możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 1°C, 2°C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 5°C, 6°C w centrum kraju i 10°C, 11°C nad morzem. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W Warszawie w poniedziałek po południu słonecznie. Temperatura maksymalna około 18°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 4°C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

RadioZET.pl/PAP