Poniedziałek będzie ciepły i słoneczny. Temperatura maksymalna od 17°C,18°C nad morzem do 22°C, 23°C w centrum kraju i 25°C na Dolnym Śląsku.

W poniedziałek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 17°C,18°C nad morzem do 22°C, 23°C w centrum kraju i 25°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północy kraju umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7°C na Suwalszczyźnie do 13°C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr na ogół słaby, zmienny, w Kotlinie Kłodzkiej umiarkowany, porywisty, południowy. W Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h.

W Warszawie w poniedziałek słonecznie. Temperatura maksymalna 24°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą zachodniego. W nocy pogodnie. Zamglenie. Temperatura minimalna 11°C. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP