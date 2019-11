Poniedziałek będzie ciepły. Na termometrach od 10 st. w obszarach podgórskich oraz na Pomorzu do 16 st. na Lubelszczyźnie, południu Podlasia oraz miejscami na Podkarpaciu. Miejscami możliwe jednak silne opady deszczu, a nawet ulewy.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia jedynie na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu, w rejonie Karpat wysokość opadów deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. w obszarach podgórskich oraz na Pomorzu do 16 st. na Lubelszczyźnie, południu Podlasia oraz miejscami na Podkarpaciu. Wiatr na Pomorzu słaby, zmienny, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany, gdzieniegdzie jeszcze porywisty, na Podkarpaciu w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy na wschodzie i północnym wschodzie zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i stopniowo zanikającymi opadami deszczu. Na północy zachmurzenie przeważnie duże i okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu jedynie miejscami. Na Pomorzu miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 7 st. do 9 st., jedynie w obszarach podgórskich Karpat chłodniej, miejscami około 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, głównie w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni.

>>>AKTUALNA PROGNOZA POGODY<<<

W poniedziałek w Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. Wiatr na ogół umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/ PAP