Pogoda. Grecja szykuje się na nadejście gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Cyklon Ianos, który rozwinął się nad Morzem Jońskim, zmierza do zachodniej Grecji. Służby wydały czerwone alarmy pogodowe.

Bardzo groźny głęboki niż na południu Europy - alarmuje IMGW. Podczas gdy w Polsce panują raczej spokojne warunki pogodowe, Grecja szykuje się na nadejście gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Medikan czyli śródziemnomorski głęboki niż, podobny do cyklonu tropikalnego, o imieniu Ianos, rozwinął się nad Morzem Jońskim i zmierza do zachodniej Grecji.

Cyklon Ianos uderzy w Grecję. Ostrzeżenie dla znanych kurortów

Cyklon Ianos w ciągu najbliższych kilku dni spowoduje w różnych częściach Grecji niszczycielski wiatr, ulewny deszcz, tornada i powodzie. Modele pogodowe sugerują, że maksymalne porywy wiatru mogą w niektórych miejscach przekraczać 200 km/h. Zagrożenie silnym wiatrem i powodzią jest szczególnie duże na Wyspach Jońskich (Lefkas, Kefalonia i Zakynthos), gdzie w piątek rano najprawdopodobniej będzie znajdować się centrum tego niżu.

Dodatkowo podczas przejścia Ianos będą występowały silne burze i orograficzne opady deszczu, których suma przekroczy 300-500 mm w ciągu 48 godzin, powodując gwałtowne powodzie.

Medikany to podobne do cyklonów tropikalnych niewielkie i głębokie niże rozwijające się nad Morzem Śródziemnym. W przeciwieństwie do typowych cyklonów tropikalnych mogą tworzyć się przy temperaturach powierzchni morza poniżej 26 stopni Celsjusza. Dobrze rozwinięte medikany na zdjęciach satelitarnych wyglądają jak huragany, ponieważ mają widoczne oko i okrążający je system chmur.

Medikany tworzą się 1-2 razy w roku od późnego lata do wczesnej wiosny nad ciepłymi wodami, zwykle w rejonie Balearów i nad Morzem Jońskim. Utrzymują się od 12 godzin do 5 dni i przynoszą bardzo silny wiatr i obfite opady deszczu.

