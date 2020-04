Pogoda. Czwartek pod znakiem opadów deszczu. Miejscami zagrzmi

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW nad Europą dominują rozległe układy niżowe z głównymi ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i zachodnią Rosją oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Jedynie Półwysep Iberyjski, Sycylia oraz Finlandia są pod wpływem słabych wyżów. Polska znajduje się w zasięgu rozległej zatoki niskiego ciśnienia, związanej z głównym niżem znad Wysp Brytyjskich i wtórnym ośrodkiem z rejonu Karpat, w strefie frontów atmosferycznych. Na północy kraju zalega chłodniejsze powietrze, nad południowe rejony napływa cieplejsza polarna morska masa powietrza.

PROGNOZA POGODY NA CZWARTEK 30.04.2020

W czwartek początkowo na południowym wschodzie, a po południu na zachodzie zachmurzenie duże, natomiast na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane. Początkowo na południowym wschodzie zanikający deszcz, a po południu miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 10 st. na Podlasiu, około 14 st. nad morzem, Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie, do 21 st. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem, na Przedgórzu i w czasie burz okresami porywisty, przeważnie z kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywach do 60 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i tam miejscami mgły ograniczające widzialność do 300. Na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże i okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 3 st. na Suwalszczyźnie, około 7 st., 9 st. w centralnym pasie od wybrzeża po Podkarpacie, do 9 st, 11 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW