Deszczowa sobota. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwach: śląskim i małopolskim.

W sobotę na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie całkowite i opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i w centrum możliwe opady krupy śnieżnej, wysoko w górach opady śniegu. Prognozowana suma opadów deszczu na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i Małopolski do 20 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach i Sudetach miejscami o 15 cm. Temperatura maksymalna od 8 st. na północnym wschodzie do 12 st. na Pomorzu Zachodnim i na Lubelszczyźnie. W miejscowościach podgórskich około 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na zachodzie, północy i w centrum porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju zachmurzenie całkowite i opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, jedynie nad morzem umiarkowane i tam miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów deszczu do 20 mm na południu Małopolski i Śląska. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach Tatr o 15 cm. Temperatura minimalna od -2 st. na Suwalszczyźnie, około 2 st., 3 st. na przeważającym obszarze do 5 st. na Podkarpaciu. Na wybrzeżu najcieplej, od 5 st. do st. W wielu miejscach kraju, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum spadek temperatury przy gruncie od -3 st. do -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wieczorem porywisty, północno-wschodni i wschodni. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie początkowo duże z większymi przejaśnieniami, później rozpogodzenia. Temperatura minimalna 2 st., lokalnie przy gruncie około 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

RadioZET.pl/PAP