Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW południowo-zachodnia i południowo-wschodnia część Europy oraz krańce północno-zachodnie są pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje rozległy wyż z centrami w rejonie Bałtyku oraz nad północną Rosją. Polska jest pod wpływem tego wyżu, tylko na krańcach południowych zaznacza się wpływ płytkiego niżu znad Rumunii. Z północnego wschodu nadal napływa chłodne powietrze arktyczne kontynentalne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie się wahać.

PROGNOZA POGODY NA PONIEDZIAŁEK 23.03.2020

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowo-wschodniej połowie kraju oraz nad morzem przejściowo wzrastające do dużego. W rejonach podgórskich Karpat i w Karpatach zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. na południowym wschodzie i na Przedgórzu Sudeckim, około 4 st. w centrum, do 6 st. na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat od -5 st. do -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, a w Sudetach do 60 km/h, może powodować zamiecie bądź zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie w południowo-wschodniej połowie kraju początkowo umiarkowane i duże, a później małe. W rejonach podgórskich Karpat i w Karpatach zachmurzenie duże i miejscami słabe przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -10 st. na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około -6 st. w centrum, do -2 st. nad morzem; w kotlinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -14 st. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków wschodnich, na północy także zmienny. W Karpatach i Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, może powodować zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego lub dużego. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, północno-wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -6 st. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

RadioZET.pl/PAP