Pogoda. Fala ciepła, a potem ochłodzenie i przymrozki. Temperatura gwałtownie spadnie

Pogoda długoterminowa na październik została przygotowana przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Fala jesiennego ciepła z temperaturami dochodzącymi do 25 stopni Celsjusza nie potrwa długo. Najnowsza prognoza pogody od IMGW zapowiada ochłodzenie i powrót przymrozków.

Pogoda. Fala ciepła tylko do wtorku

Poniedziałek przywitał nas słoneczną aurą. Ciepło było na obszarze niemal całego kraju. Termometry pokazywały od 16 do 25 stopni Celsjusza. We wtorek (5 października) na przeważającym obszarze kraju również nie zabraknie słońca, jednak na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się deszczowe chmury, które będą przemieszczać się na wschód - zapowiada IMGW.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19-21 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 25 stopni na południu Polski. Będzie także odczuwalny wiatr, w całym kraju porywisty.

Pogoda długoterminowa. Od środy ochłodzenie i powrót przymrozków

W środę i czwartek, szczególnie na zachodzie kraju, spodziewane są opady deszczu. Na wschodzie kraju pojawi się sporo chmur, ale tu padać nie powinno. Ochłodzenie odczują mieszkańcy całej Polski. Termometry pokażą od 12 do 18 stopni Celsjusza. W środę południowo-wschodni wiatr może osiągać w porywach 65 km/h.

Od piątku ponownie powróci słoneczna aura, ale będzie już chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie jeszcze od 10 do 17 stopni, ale minimalna spadnie już do 2 stopni okresami na wschodzie kraju oraz 11 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Na południu i wschodzie możliwe lokalne przymrozki do minus 3 trzech stopni.

RadioZET.pl/IMGW