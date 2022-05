Pogoda. Fala ciepła nadciąga do Polski. Temperatura wystrzeli w górę

Fala ciepła nadciąga nad Polskę. Synoptycy zapowiadają, że w tym tygodniu wrócą bardzo wysokie temperatury – nawet do 28 stopni Celsjusza. Piękna pogoda nie zostanie z nami na długo. Weekendowe ochłodzenie przyniesie niż znad Norwegii.

Pogoda w drugim tygodniu maja w końcu przyniesie wyczekiwane ocieplenie. Jak podają synoptycy z portalu Fanipogody.pl, do Europy z dużą siłą napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Najnowsze prognozy dla Polski wskazują na wzrost temperatury do blisko 30 stopni Celsjusza.

Pogoda. Fala ciepła nad Polską nawet do 28 stopni

Pierwsze oznaki ocieplenia odczuwamy już we wtorek. Pogoda od samego rana jest słoneczna w całym kraju. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 14 stopni Celsjusza nad morzem, 17 stopni na wschodzie, 21 w centrum i do 26 stopni Celsjusza w Zielonej Górze.

Jeszcze cieplej będzie w środę 11 maja. Na wschodzie słupki rtęci przekroczą już 20 stopni Celsjusza. Temperatura w zachodniej części kraju zbliży się do 30 stopni. W czwartek nad Polską pojawią się burze. Ich przebieg może być gwałtowny.

W weekend ochłodzenie przyniesie niż znad Norwegii. Temperatura w sobotę spadnie do 10 stopni nad morzem i 18 na południowym wschodzie. W niedzielę termometry pokażą maksymalnie od 11 do 16 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w górach – około 6 stopni.

