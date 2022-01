Pogoda długoterminowa na 4. tydzień roku została przygotowana przez synoptyków IMGW. Na wschodzie kraju czeka nas zimowa aura ze słabymi opadami śniegu oraz dużymi spadkami temperatury. Na zachodzie cały czas temperatura będzie dodatnia.

Fala mrozów nad Polską. Nawet -20 stopni Celsjusza

Noc z poniedziałku na wtorek na wschodzie kraju będzie ekstremalnie mroźna. Temperatura na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spadnie do -15 stopni, a w rejonach podgórskich Bieszczad do -20 stopni Celsjusza. Na zachodzie temperatura wyniesie od 0 do 3 stopni. Ta duża różnica temperatury spowodowana będzie pozostawaniem na wschodzie zimnej masy powietrza pochodzenia arktycznego i napływem na zachód cieplejszej masy polarnej morskiej, po przejściu zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym.

We wtorek w całym kraju będzie pochmurnie z opadami śniegu na wschodzie i deszczu na zachodzie. Lokalnie na południowym wschodzie prognozowane są marznące opady powodujące gołoledź. W Karpatach spadnie śnieg. Grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o około 10 cm. Prawie w całym kraju temperatura w ciągu dnia będzie powyżej 0 stopni. Wzrośnie prędkość i porywistość północno-zachodniego wiatru.

Pogoda na najbliższe dni

Od środy do końca tygodnia Polska znajdzie się na skraju niżu, którego ośrodek przemieszczał się będzie znad Morza Północnego nad Litwę. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i na wschodzie z opadami śniegu, a na pozostałym obszarze głównie z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem.

W dalszym ciągu utrzyma się podział na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód. Temperatura w nocy na wschodzie wyniesie od -8 do 0 stopni, zaś na zachodzie od -1 do 4 stopni Celsjusza. Z kolei w dzień będzie odpowiednio od -2 do 3 stopni oraz od 2 do 7 stopni Celsjusza. Wzrośnie prędkość wiatru oraz jego porywistość. Na wybrzeżu w porywach osiągać może do 75 km/h.

