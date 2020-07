Pogoda: Ekstremalna fala upałów dotrze do Polski. Powrócą nawałnice z gradem

Pogoda daje się we znaki mieszkańcom południowo-zachodniej Europy. Temperatury sięgają tam 45 stopni Celsjusza. Gorąco zrobi się również w Polsce. Wraz ze wzrostem temperatury powrócą niebezpieczne burze z gradem.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Fala ekstremalnych upałów w Europie. Od kilku dni termometry w Hiszpanii i Portugalii pokazują ponad 40 stopni Celsjusza. Gorące powietrze z południa Europy dotrze wkrótce do Polski. Jak informuje serwis fanipogody.pl, w piątek 10 lipca z południa Starego Kontynentu napływać będzie bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza. W drugiej części dnia od zachodu do Polski wkroczy front chłodny, który wypierać ma cieplejszą masę powietrza. Oznacza to powstanie kolejnych gwałtownych i niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Pogoda. Upał i burze wracają do Polski

Pogoda w piątek 10 lipca znów będzie niebezpieczna. Na zachodzie, południu, centrum i wschodzie Polski zrobi się bardzo gorąco. Termometry w cieniu pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na północy kraju. Zderzenie dwóch mas powietrza o zróżnicowanej temperaturze będzie sprzyjać powstawaniu superkomórek burzowych oraz struktur wielokomórkowych. Serwis fanipogody.pl nie wyklucza formowania się trąb powietrznych i opadów gradu o średnicy 3-5 cm. Ostrzeżenie przed burzami z gradem dotyczy godzin popołudniowych i wieczornych.

W sobotę 11 lipca na przeważającym obszarze kraju zrobi się chłodniej. Ciepła masa powietrza ograniczy swój zasięg tylko do krańców wschodnich Polski. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 27 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/Fanipogody