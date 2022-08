Front z zachodu może wywołać szok. Takich temperatur nie było już dawno

W ten weekend pożegnamy się z upałami. Pogoda gwałtownie zmieni się za sprawą frontu, który dotrze do Polski z zachodu. Będzie chłodno - miejscami nawet 17-18 st. C.

Pogoda gwałtownie się zmieni już w ten weekend. Do Polski dotrze front z zachodu, a wraz z nim chłodne powietrze. W sobotę wzdłuż naszej granicy z Niemcami będzie przebiegała strefa zbieżności wiatru. Zazwyczaj na niej tworzą się burze, tak też będzie tym razem.

Już w sobotę miejscami zrobi się chłodno. Mapa meteorologiczna IMGW oparta na modelu ALARO pokazuje, że po południu na Dolnym Śląsku temperatura spadnie poniżej 20 st. C. Natomiast na Podhalu będzie nawet 17-18 st. C.

Pogoda na weekend. Koniec upałów

W niedzielę już w całej zachodniej Polsce temperatura będzie wynosiła 20-23 st. C. Chłodno ma być też miejscami w północno-wschodniej Polsce. Tam również termometry wskażą około 20 st. C.

Ostatnia szansa na zażycie wakacyjnych upałów będzie na wschodzie kraju. Prognozowana maksymalna temperatura na sobotę to 33 st. Celsjusza. W niedzielę powyżej 30 st. C ma być na Suwalszczyźnie (32 st. C), a około 30 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

W poniedziałek zrobi się chłodniej już w całym kraju. Dyżurna synoptyk IMGW Dorota Pacocha powiedziała, że prognozowane są temperatury w okolicach 20–23 st. C., a w czwartek nawet 19 stopni.

Gdzie jest burza? Mapa burz i opadów na żywo

W sobotę pochmurno będzie na zachodzie oraz miejscami w centrum i na południu kraju. Tam wystąpią burze i przelotne opady deszczu. IMGW prognozuje, że właśnie deszcz będzie największym zagrożeniem, szczególnie na południowym zachodzie.

- Niedziela będzie nawet bardziej pochmurna, a cała strefa związana z burzami i niebezpiecznymi zjawiskami konwekcyjnymi przesunie się nieco do centrum i na wschód - przekazała synoptyk IMGW. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 70 km/h, a suma opadów może sięgnąć 30 mm.

Aktualną sytuację burzową można sprawdzić na specjalnej stronie. Wystarczy kliknąć link: Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo.

RadioZET.pl