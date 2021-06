Pogoda. Gdzie jest burza? Alerty IMGW przed nawałnicami niemal w całej Polsce

Gdzie jest burza 12 czerwca? Mapa burzowa Polski opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zakłada, że w sobotę gwałtowne burze z gradem pojawią się na terenie 11 województw. Zagrożony burzami obszar będzie rozciągał się od linii wyznaczonej przez Wrocław, Koło i Olsztyn na południowy wschód.

Nad Polską przesuwa się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która wędruje z północnego zachodu na południowy wschód. – Przed tym frontem na obszarze Polski południowo-wschodniej i centralnej będzie jeszcze bardzo ciepła masa powietrza. Na tym obszarze pogoda będzie taka, jaką mamy od kilku dni – powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Gdzie jest burza 12 czerwca? IMGW ostrzega przed nawałnicami w gradem

W regionach objętych alertami IMGW prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, miejscami do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad do około 3 cm średnicy. Ostrzeżenia IMGW zaczną obowiązywać w sobotę od godziny 12.

Alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązuje na terenie niemal całej Polski, z wyjątkiem województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i północnej części województwa:

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Pogoda na dziś - sobota 12 czerwca

Pogoda w sobotę podzieli Polskę na pół. Ciepło, tak jak w poprzednich dniach, będzie na południowym wschodzie i w centrum. Temperatura maksymalna wzrośnie tam do 20 stopni Celsjusza, a miejscami nawet do 25 stopni. W znacznie chłodniejszym powietrzu znajdzie się północno-zachodnia część kraju.

– Tutaj burze już raczej nie będą występować, a głównym zjawiskiem będą opady deszczu – prognozuje Grażyna Dąbrowska z IMGW. Na tym obszarze temperatura wyniesie od 17 do 20-21 stopni Celsjusza. Wraz z napływem chłodnego powietrza wzrośnie też średnia prędkość i porywistość wiatru.

