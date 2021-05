Zapowiada się deszczowy wtorek. Najintensywniej popada na południu Polski

Pogoda we wtorek przyniesie deszcz w całym kraju. Opady będą miały różne natężenie.

– Właściwie w całej Polsce może być tak, że będzie choć trochę deszczu. Najintensywniejsze opady będą na południu, zwłaszcza na południu Małopolski i na Górnym Śląsku. Te opady będą stopniowo słabnąć w godzinach popołudniowych i do wieczora powinny już być nieznaczne, przelotne opady – podkreślił synoptyk IMGW Mateusz Barczyk.

Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych osiągający do 65 km/h.

Gdzie jest burza?

Gdzie jest burza we wtorek? Według prognoz IMGW przelotny deszcz z możliwymi burzami wystąpi na zachodzie. Synoptyk Mateusz Barczyk poinformował, że silniejsze burze z przelotnym deszczem mogą się pojawić we wschodniej części kraju, zwłaszcza na Mazowszu również na Warmii i Lubelszczyźnie.

– Tam te burze mogą być silniejsze z intensywniejszym deszczem do ok. 25 mm. Dochodzić będzie grad i silniejsze porywy wiatru – zaznaczył.

Pogoda we wtorek? Najcieplej będzie na wschodzie

Według prognozy IMGW na wtorek najchłodniej będzie w pasie centralnym od Małopolski po Pomorze. Na tym obszarze termometry wskażą zaledwie 12-14 st. C.

– Chłodniej będzie na pogórzu i nad wschodnim wybrzeżem 9-10 st. C., nieco cieplej będzie na zachodzie ok. 16-17 st. C., najcieplej na wschodzie, zwłaszcza Mazowszu i Lubelszczyźnie - ok. 20 st. C. – dodał Barczyk.

