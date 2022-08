Pogoda. Gdzie jest burza 22 sierpnia? IMGW wydał drugi stopień alertu

Jaka pogoda czeka nas w poniedziałek 22 sierpnia? Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad Turcji. Od Żuław po Śląsk przebiega front ciepły. Oddziela on bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie kraju od chłodniejszego na zachodzie.

Gdzie jest burza w poniedziałek 22 sierpnia? Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem w aż dziesięciu województwach:

warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich;

podlaskim;

mazowieckim;

świętokrzyskim;

kujawsko-pomorskim, dla wschodnich powiatów;

łódzkim;

wielkopolskim, dla powiatów: południowych;

opolskim;

śląskim, w powiatach północnych;

podkarpackim, w powiatach południowo-zachodnich.

W tych regionach synoptycy IMGW prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Niewykluczone są także opady gradu. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku ogłoszono także żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu.

Alerty IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w dwóch województwach:

małopolskim;

śląskim.

Z kolei drugi stopień ostrzeżeń przed intensywnymi opadami deszczu, którym mogą towarzyszyć burze, wydano dla mieszkańców województw:

opolskiego;

śląskiego, dla południowej i południowo-zachodniej części województwa.

Pogoda na dziś

W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza nad morzem, 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko w kotlinach sudeckich – od 16 do 18 stopni. W nocy termometry wskażą od 14 stopni Celsjusza na zachodzie, 16-18 stopni na wschodzie do 19 w centrum i na południowym wschodzie.

