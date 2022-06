Pogoda zrobi się niebezpieczna. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Lokalnie opady deszczu mogą wynieść nawet 15 mm.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą burz z gradem, które mogą wystąpić na terenach Podlasia, Suwalszczyzny, Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz we wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Gdzie jest burza? Radar burz na żywo

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 15 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może się pojawić grad.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11 do godz. 19. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem IMGW ocenia na 70 proc. Aktualną sytuację można śledzić na stronie z radarem burz na żywo.

Pogoda we wtorek

Wtorek będzie pochmurny, deszcz możliwy jest w centrum i na wschodzie. Opady deszczu mogą wynieść od 10 do 15 mm.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie się wahać od 14-16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 24 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty. Porywy wiatru w Tatrach mogą wynieść do 70 km/h.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK