Burze szaleją nad Europą. Gwałtowna zmiana pogody także w Polsce

Pogoda w Polsce upodobni się do aury w Europie Zachodniej. Burze w ostatnim tygodniu szalały m.in. we Francji, Austrii i Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi doświadczyli nawet tornada, które spustoszyło w piątek Paderborn i Lippstadt. Rannych zostało co najmniej 40 osób.

fot. Windy.com

Z informacji serwisu Windy.com wynika, że burze we wtorek mogą przejść nad zachodnimi Niemcami, wschodnią Francją, Norwegią, Danią, Węgrami, a także zachodnią Polską. Również Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii (IMGW) prognozuje burze na zachodzie kraju, choć nie tak silne jak te w Niemczech w ubiegłym tygodniu.

Pogoda. Gdzie jest burza?

Jak przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego we wtorek w zachodniej Polsce spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz z burzami. Te prognozowane są na popołudnie i wieczór. - Te najsilniejsze, z gradem i porywami wiatru do 90 km/h, mogą wystąpić na północnym zachodzie – powiedziała synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Temperatura maksymalna spodziewana jest na poziomie od 19 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, ok. 21 w centrum, do 23 stopni na południowym wschodzie oraz południowym zachodzie. - W nocy z wtorku na środę strefa opadów i dużego zachmurzenia przemieści się bardziej na wschód. Większych przejaśnień możemy się spodziewać jeszcze początkowo na południowym wschodzie oraz w drugiej połowie nocy na zachodzie kraju - powiedziała Woźniak.

Radary opadów i prognoza IMGW

Spodziewane będą przelotne opady deszczu oraz burze. Jak podała synoptyk IMGW, szczególnie intensywne opady, nie tylko burzowe, ale konwekcyjne z wbudowanymi burzami, są możliwe na południowym zachodzie, głównie w województwach: dolnośląskim, opolskim, częściowo w łódzkim oraz w południowych krańcach województwa wielkopolskiego.



- Tam opady mogą sięgnąć 25 mm za 12 godzin - poinformowała Woźniak. Dodatkowo przy spodziewanych burzach, szczególnie w pasie od Warmii pod Dolny Śląsk, mogą występować silniejsze porywy wiatru od 65 do 75 km/h. We wtorek rano radar opadów na stronie Meteo.org.pl pokazywał, że deszczowe chmury przesuwają się z zachodu na północny-wschód.

fot. Meteo.org.pl



Po przemieszczeniu się strefy burzowej, szczególnie na Pomorzu, gdzie prognozowane są rozpogodzenia, w drugiej połowie nocy mogą wystąpić krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna w nocy to od 9 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich do 13 stopni w centrum kraju. Wiać będzie słaby wiatr, miejscami umiarkowany z kierunków zmieniających się z przewagą południowego.



RadioZET.pl/PAP - Inga Domurat/Windy.com/Fanipogody.pl.Meteo.org.pl/IMGW