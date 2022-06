IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia. Jeden region szczególnie zagrożony

Pogoda w czwartek nieco się pogorszyła. IMGW po południu wydał ostrzeżenia dla kilku regionów.

Najwyższy alert trzeciego stopnia obowiązuje w województwie śląskim, w powiatach: bielskim, żywieckim i Bielsku-Białej. Synoptycy prognozują burze, którym mogą towarzyszyć ulewne deszcze z opadami do 70 litrów na metr kwadratowy i porywistym wiatrem do 80 km na godz. IMGW nie wyklucza, że miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w czwartek.

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia

Alerty pomarańczowe, drugiego stopnia obowiązują również do godz. 20 w czwartek w woj. małopolskim w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim i suskim. Prognozowane są tam opady do 55 l/mkw. i porywy wiatru do 80 km na godz.

IMGW wydał też alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed burzami z gradem dla południowej i centralnej Polski. Obowiązują one w województwach:

łódzkim (tylko w powiatach południowych, ostrzeżenia ważne do godz. 21 w czwartek)

śląskim (ostrzeżenia ważne do godz. 21. w czwartek w całym woj. z wyjątkiem powiatów, w których ogłoszono alerty 3. stopnia)

małopolskim (ostrzeżenia ważne do godz. 21 w czwartek w całym woj. z wyjątkiem powiatów, w których ogłoszono alerty 2. stopnia)

świętokrzyskim (ostrzeżenia ważne do godz. 21 w czwartek)

mazowieckim (tylko w powiatach przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radomiu, zwoleńskim i lipskim - ostrzeżenia ważne do godz. 21 w czwartek)

podkarpackim (ostrzeżenia ważne do godz. 23 w czwartek)

lubelskim (w południowej części województwa, ostrzeżenia ważne do godz. 23 w czwartek).

Pogoda w piątek

Jak przekazał Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek zachmurzenie będzie duże na południu i wschodzie kraju, na pozostałym obszarze umiarkowane. Opady deszczu spodziewane są głównie w północno-wschodniej połowie kraju. - Na północnym wschodzie możliwe burze, ale będą to już zdecydowanie mniej intensywne zjawiska niż w czwartek na południu. Może spaść do 15 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h - powiedział Walczak.

Dodał, że nadal najchłodniej będzie na Wybrzeżu z temperaturą ok. 17 stopni Celsjusza oraz na północnym wschodzie. Tam od 19 stopni. Natomiast najcieplejszy dzień zapowiada się na zachodzie i na południowym zachodzie kraju z temperaturą do 25 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP - Inga Domurat