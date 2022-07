Niebezpieczna zmiana pogody. IMGW wydał żółte alerty, idą burze z gradem

Pogoda w piątek przyniesie ulewny deszcz i burze z gradem. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia (żółte alerty) przed burzami z gradem obowiązują w trzech województwach:

mazowieckim (tylko w powiatach północno-wschodnich),

podlaskim,

warmińsko-mazurskim (oprócz powiatów na zachodzie województwa).

Burzom na tych obszarach towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Alerty obowiązują do godz. 22 w piątek.

Gdzie jest burza? Alerty IMGW

Synoptycy IMGW wydali również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem. Obowiązują one województwach:

małopolskim (tylko w powiatach południowych),

śląskim (tylko w powiecie żywieckim).

Prognozowane są ulewy, podczas których wysokość opadu miejscami może wynieść od 25 mm do 35 mm. Wiatr w porywach rozpędzi się do 65 km/h. Lokalnie może na tych obszarach spaść grad. Alerty są aktualne do godz. 2 w nocy w sobotę.

Pogoda w piątek

Zapowiada się chłodny dzień. Najchłodniejszym rejonem kraju będzie wschód, tam termometry pokażą maksymalnie do 20 st. C, nad morzem 21 st. C, a najcieplej będzie na zachodzie kraju do 23 st. C.

- W zasadzie przez kilka najbliższych dni pogoda pod kątem temperatury będzie bardzo podobna, czyli trochę chmur, trochę słońca i od czasu do czasu lekki deszcz. Do wtorku nie spodziewamy się powrotu upałów powyżej 30 stopni Celsjusza - podsumowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

