Po pogodnej sobocie, w niedzielę pojawią się pierwsze oznaki zmiany pogody. Wystąpią przelotne deszcze i burze. W poniedziałek zrobi się bardzo niebezpiecznie. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia dla połowy kraju przed gwałtownymi burzami z opadami do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Pogoda w niedzielę będzie jeszcze stosunkowo spokojna, ale już na początku tygodnia gwałtownie się zmieni. Pojawią się gwałtowne burze z gradem.

Jak przekazała Anna Woźniak, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, już w niedzielę będzie więcej chmur, pojawią się przelotne deszcze i możliwe są burze.

Pogoda. Gdzie jest burza?

- W niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i wzrastające do dużego. Na znacznym obszarze kraju prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Bez opadów na południowo-wschodniej części kraju, czyli na Podkarpaciu, w Małopolsce i części województwa lubelskiego. W pasie od Mazowsza przez Ziemię Łódzką, Wielkopolskę po Dolny Śląsk możliwe są burze z opadami do 15 milimetrów deszczu i porywami wiatru do 60 km/h - powiedziała Anna Woźniak.

Synoptyk IMGW poinformowała, że będzie ciepło. - W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 21 stopni na północy kraju, do 28 na Dolnym Śląsku - przekazała Anna Woźniak. W niedzielę wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany.

Alerty IMGW nawet dla połowy kraju

W nocy na terenie większości kraju zachmurzenie duże. Przejaśnienia możliwe są na południowym wschodzie i północnym zachodzie Polski. W wielu miejscach kraju możliwy przelotny deszcz, a w pasie od Mazowsza po Dolny Śląsk spodziewane są burze z opadami do 15 mm deszczu i wiatrem osiągającym w porywach do 60 km/h. Temperatura minimalna od 11 do 16 stopni Celsjusza.

fot. IMGW



W poniedziałek synoptycy IMGW spodziewają się burz z drugim stopniem ostrzeżeń w połowie kraju (w Polsce północno-wschodniej, wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej, a także w Kotlinie Kłodzkiej) i opadami mogącymi dać punktowo do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe będzie także tworzenie się tzw. superkomórek burzowych z dużym gradem i wiatrem osiągającym do 90 km/h.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik