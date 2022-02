Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed silnym wiatrem w województwie świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim. W trzech pierwszych województwach alerty zaczną obowiązywać od godz. 9; w województwie podkarpackim od godz. 12. IMGW prognozuje tam wiatr o średniej prędkości od 15 do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.



Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Wiatr w Polsce. Nowe ostrzeżenia IMGW

Według prognozy przygotowanej przez Michała Ogrodnika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę pogodę nad Polską będzie kształtował układ niskiego ciśnienia. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez 5 stopni w centrum, do 10 na południowym zachodzie kraju.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne: umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach również samego śniegu. Najwięcej opadów spodziewamy się na południu Polski. W Sudetach miejscami prognozowana suma opadów deszczu ze śniegiem i śniegu może dojść do 10 cm, a wysoko w górach pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 cm. W porównaniu z sobotą wiatr będzie zdecydowanie słabszy, choć nadal będziemy mówili o porywach – zwłaszcza na południu kraju. Będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach, na przeważającym obszarze kraju, do 55 km/h. Wyjątkiem są dwa obszary. Na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska, szczególnie w rejonach podgórskich, może wiać do 70 km/h. Także w terenach podgórskich Sudetów i nad morzem siła wiatru może dochodzić do 70 km/h - powiedział Ogrodnik.

W pierwszej części nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami - głównie we wschodniej połowie kraju. Od zachodu w kierunku wschodnim przemieszczać się będzie strefa opadów. Początkowo będą to opady deszczu ze śniegiem, przechodzące później w deszcz. Na obszarach podgórskich lokalnie możliwe opady śniegu.



Temperatura minimalna na północnym wschodzie od minus jednego do zera stopni, w centrum około dwa stopnie na plusie. Najcieplej na zachodzie, do 6, a na południowym zachodzie do 7 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad samym morzem będzie średnio wiać z prędkością 40 km/h, w porywach osiągając do 90 km/h. Na przeważającym obszarze kraju w porywach będzie dochodził do 65 km/h. Nieco mocniej, około 75-80 km/h, może zawiać na południu Polski.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik, Marcin Chomiuk/oprac. AK