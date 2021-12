Gwałtowna zmiana pogody w środę. Duże różnice temperatur

W południe na zachodzie kraju opady marznącego deszczu i później deszczu. Termometry pokażą od minus 5 st. C na Suwalszczyźnie do 5 stopni na Dolnym Śląsku - powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak. Idzie odwilż.

Pogoda gwałtownie zmieni się w tym tygodniu, a w sylwestra i Nowy Rok możemy spodziewać się ocieplenia. Już w środę przyszła odwilż w niektórych częściach kraju. Według prognozy IMGW dla PAP rano na zachodzie kraju termometry wskażą 2 st. Celsjusza. Z zachodu w stronę centralnej części kraju będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu - podała synoptyk Anna Woźniak.



- W porze południowej na północnym wschodzie prognozujemy opady śniegu, które stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. W centrum natomiast spadnie deszcz ze śniegiem, który przejdzie w deszcz marznący - prognozuje Anna Woźniak.

Pogoda na dziś. W środę odwilż i deszcz

Synoptyk IMGW przewiduje, że na zachodzie kraju marznący deszcz będzie przechodzić w deszcz, z kolei wiatr z południowego wschodu będzie się kierował na południe i południowy zachód. - W południe prognozujemy temperatury od minus 5 st. C na Suwalszczyźnie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. Termometry w centrum wskażą 0 st. C - wskazała Anna Woźniak.



- W środę wieczorem opady marznącego deszczu powinny objąć region Warmii, Mazur i Podlasia - stwierdziła synoptyk IMGW. Na zachodzie w porze wieczornej spadnie deszcz. Pojawią się liczne mgły, które będą powodować ograniczenie widoczności do 200 metrów.



Nocą IMGW prognozuje wiatr słaby i umiarkowany w kierunku południowym. - Na południu całkowite zachmurzenie z możliwymi większymi przejaśnieniami - stwierdziła Woźniak. Dodała, że "na wschodniej połowie kraju deszcz ze śniegiem, a także możliwe opady śniegu i marznącego deszczu".



"Na zachodzie kraju deszcz i mżawki - temperatura w nocy sięgnie 2 st. C. Na Suwalszczyźnie do minus 5 st. C, z kolei w centrum 0 stopni" - przekazało IMGW. "W wielu miejscach pojawią się gęste mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 200 metrów" - dodano.

RadioZET.pl/PAP - Paweł Auguff/oprac. AK