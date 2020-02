Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Początek ósmego tygodnia roku zaskoczył nas wysokimi temperaturami. Termometry w wielu miejscach kraju pokazywały blisko 15 stopni Celsjusza. Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że w kolejnych dniach lutego czeka nas powrót typowo jesienno-zimowej aury.

Niewielkie ochłodzenie rozpocznie się w środę. W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna na Podhalu oraz wschodzie kraju spadnie poniżej 0 stopni, możliwe są też opady deszczu ze śniegiem. Osłabnie też wiatr, porywisty prognozowany jest jedynie na północy kraju. W środę temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 8 stopni Celsjusza.

W czwartek dalszy ciąg deszczowej, deszczowo-śnieżnej, a na południu (głównie w górach) również śnieżnej aury. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna wyniesie od -5 na Podhalu i -2 stopni na wschodzie do 3 stopni na zachodzie Polski.

Piątek z niewielką ilością słońca, niestety przeważać będą opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w nocy również śniegu.

Koniec tygodnia zapowiada się ciepło – temperatura maksymalna na zachodzie w sobotę do 10 stopni, w niedzielę do 12 stopni Celsjusza. Niestety silny i porywisty wiatr, który w porywach osiągać będzie do 80 km/h, a w górach i nad morzem do 90 km/h, będzie negatywnie wpływał na odczucie ciepła. Dodatkowo występować będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem o natężeniu umiarkowanym, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W sobotę w górach będzie padał śnieg.

