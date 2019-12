Huragan Atiyah dotarł do Europy. Żywioł od niedzieli sieje spustoszenie w Irlandii. Wiatr rozpędza się tam do ponad 140 kilometrów na godzinę. W całym kraju obowiązują pomarańczowe i czerwone alerty pogodowe.

Huragan Atiyah uderzył w wybrzeże Irlandii w niedzielę. Wiatr wiejący w porywach z prędkością 142 kilometrów na godzinę powalał drzewa, zrywał linie energetyczne, a prawie 30 tysięcy mieszkańców pozbawił prądu.

Potężne, 14-metrowe fale w hrabstwie Donegal wciągnęły do morza zaparkowany przy plaży samochód. Część lotów z Cork i Shannon zostało odwołanych.

W poniedziałek wiatr wciąż jest niebezpieczny, ale szacowanie strat już się zaczęło. Kilka tysięcy odbiorców wciąż pozostaje bez prądu. Wiele dróg w hrabstwach Kerry, Sligo, Wicklow czy Longford jest nieprzejezdnych.

Wichury nad Polską

Huragan Atiyah Polsce nie zagraża, ale porywisty wiatr da nam się w najbliższych dniach we znaki. Jak wynika z wyliczeń modelu GFS, silniej powieje w piątek 13 grudnia. Wiatr ma rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę, a do 120 w rejonach górskich. Tam zresztą już w poniedziałek może być niebezpiecznie. W poniedziałek synoptycy ostrzegali przed zamieciami śnieżnymi.

RadioZET.pl/Irish Times/