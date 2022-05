IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami. "Dwie strefy burz"

W województwach wielkopolskim, łódzkim i opolskim w najbliższych godzinach będą przechodzić dwie strefy burz; miejscami burzom będą towarzyszyć porywy wiatru do 90 km/h i silne opady deszczu do 25 mm; lokalnie możliwy jest grad - podał w piątek późnym wieczorem IMGW.

Pogoda gwałtownie się zmieni w ciągu najbliższych godzin. W piątek ogłoszono pogodowy alert RCB dla całej Polski. "Uwaga! Dziś i jutro (20/21.05) silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Tego samego dnia wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł, że w województwach wielkopolskim, łódzkim i opolskim od zachodu i południowego zachodu zaczynają się rozwijać burze. Podał, że w najbliższych godzinach przez te regiony będą przechodzić dwie strefy burz, późniejsza za około 2-3 godz.

Pogoda. Gdzie jest burza? Alert RCB dla całej Polski

"Miejscami burzom towarzyszyć będą silne zjawiska: porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h, opady deszczu do 25 mm (chwilowe natężenie opadów sięgać może ok. 10 mm/10 min), lokalnie możliwy jest grad" - informuje IMGW.

Ostrzeżenia o burzach 1 stopnia wydane zostały jeszcze dla woj. lubelskiego i podkarpackiego oraz części mazowieckiego. Obowiązywać będą od 4:00 - podał IMGW. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP/IMGW