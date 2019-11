IMGW ostrzega przed ulewami. Niewykluczone opady śniegu

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu całkowite i duże. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu. Od Małopolski i Podkarpacia po Podlasie opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a w Małopolsce do 35 mm.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą one województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

W Karpatach opady śniegu i w Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 15 do 30 cm. Rano gdzieniegdzie na zachodzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 6 st. miejscami na Pomorzu i w kotlinach sudeckich do 11 st. na Roztoczu; chłodniej na Podhalu około 4 st. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, rano w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych i zachodnich.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i tam opady deszczu. W Karpatach zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów; w kotlinach sudeckich mgła osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -2 st. na południowym zachodzie do 5 st. nad morzem i Roztoczu; w kotlinach sudeckich od -5 st. do -3 st. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

>>>AKTUALNA PROGNOZA POGODY<<<

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna około 5 st. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/ PAP