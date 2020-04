Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek 27 kwietnia chłodno tylko na wschodzie Polski i nad morzem, od 14 do 16 stopni, ale do 23 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. We wtorek już nawet na północnym wschodzie około 18 stopni, w głębi kraju od 19 do 24 stopni i 25 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Chłodno nadal na wybrzeżu, około 15 stopni. Noce bez przymrozków.

Pogoda. Kiedy spadnie deszcz? Od środy załamanie pogody

W kolejnych dniach coraz bardziej mokro. Na środę, czwartek i piątek synoptycy IMGW przewidują przelotne opady deszczu i burze - lokalnie mogą być gwałtowne, z silnym deszczem i porywistym wiatrem.

Do czwartku ciepło utrzyma się na południu kraju, tam temperatury do 20-22 stopni, w centrum i na zachodzie kraju chłodniej: około 16-18 stopni Celsjusza. Jeszcze zimniej będzie na Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie: 16, 18 stopni, a lokalnie nad morzem tylko 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na majówkę 2020

Początek maja będzie chłodny i deszczowy. Nadal możliwe są burze. Do niedzieli temperatury maksymalne w granicach od 10 do 15 stopni Celsjusza. Cieplej jedynie na zachodzie Polski, około 18 stopni Celsjusza.

