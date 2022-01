Powrót silnego wiatru i zamieci śnieżnych. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda w środę może przynieść niebezpieczne zjawiska na północy kraju. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia dotyczą silnego wiatru, oblodzenia, a także zawiei i zamieci śnieżnych.

W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla Świnoujścia, Koszalina oraz powiatów kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego.

Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dla powiatów białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego, a także dla Szczecina.

Według prognoz silny wiatr ma wystąpić ok. godz. 22 w środę i potrwać do południa w czwartek. Wiatr może wiać ze średnią prędkością od 35 km/godz. do 50 km/godz., w porywach do 80 km/godz. Jak przekazał IMGW, możliwa jest także burza i zamieć śnieżna.

IMGW wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem na terenie całego województwa po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Prognozowana jest temperatura minimalna od -2 st. do 0 st., a przy gruncie ok. -3 st. Celsjusza. Oblodzenie może wystąpić od godz. 2 do 10 w czwartek.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano też dla woj. pomorskiego. Alert drugiego stopnia obowiązuje w Słupsku oraz powiecie słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim. Dla pozostałego obszaru wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na terenie całego województwa możliwe są także zawieje i zamiecie śnieżne. Kierowcy powinni uważać na trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega, że może się tworzyć na nich oblodzenie.

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem oraz silnym wiatrem dla całego województwa kujawsko-pomorskiego.

RadioZET.pl/PAP - Elżbieta Bielecka/IMGW