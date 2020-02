Pogoda. Miejscami deszczowo. IMGW ostrzega przez silnym wiatrem

W niedzielę miejscami należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 5 st. C na Suwalszczyźnie i lokalnie na Pogórzu Karpackim do 10 st. C w centrum kraju i 16 st. C na Dolnym Śląsku. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz podkarpackiego.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W niedzielę rano IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz podkarpackiego.

Alertem objęta jest północna część województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, zachodnio-południowa część województwa dolnośląskiego oraz południowa część województwa podkarpackiego.

Na obszarach tych należy spodziewać się wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 km/h do 55 km/h, a w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 rano w poniedziałek.

Prognoza pogody 16.02.2020

W niedzielę od południa do wieczora na północnym zachodzie zachmurzenie duże, na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Opady deszczu przemieszczające się od północnego zachodu w głąb kraju.

Temperatura maksymalna od 5 st. C na Suwalszczyźnie i lokalnie na Pogórzu Karpackim do 10 st. C w centrum kraju i 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem i lokalnie w rejonach podgórskich okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Karpatach porywy do 90 km/h, w Sudetach do 130 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie opady deszczu.

Temperatura minimalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C w centrum i 11 st. C na południowym zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat od 1 st. C do 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, w rejonach podgórskich silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 140 km/h, w Karpatach do 100 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP