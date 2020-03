W niedzielę w przeważającej części Polski czeka nas ładna pogoda. Temperatura maksymalna od 5 st. na południowym wschodzie do 10 st. miejscami na zachodzie; w obszarach podgórskich od 2 st. do 5 st. Jedynie we wschodniej połowie kraju możliwe zanikające opady deszczu.

Jak informuje IMGW od Półwyspu Iberyjskiego, przez Alpy po Karpaty sięga klin Wyżu Azorskiego. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem ośrodków niżowych znad Grecji i Morza Norweskiego. Polska jest w zasięgu wspomnianego klina wyżowego, ale po południu północny zachód kraju zacznie dostawać się na skraj niżu znad Morza Norweskiego i w strefę związanego z nim ciepłego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa dość chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1005 hPa i będzie nieznacznie spadać.

PROGNOZA POGODY NA 08.02.2020

W niedzielę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie również deszczu ze śniegiem, a na Podhalu i w górach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia na zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 5 st. na południowym wschodzie do 10 st. miejscami na zachodzie; w obszarach podgórskich od 2 st. do 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, skręcający pod wieczór na zachodzie na południowy.

W nocy na krańcach zachodnich, północnym zachodzie i krańcach wschodnich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu na krańcach wschodnich i zachodnich. Lokalnie na wschodzie i południu mgła, ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2 st. na południu, około 0 st. w centrum, do 5 st. na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich od -8 st. do -5 st. Lokalnie na północnym wschodzie nawierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich Sudetów porywisty, na ogół południowy, jedynie początkowo na wschodzie z kierunków zachodnich.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór możliwe rozpogodzenia. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Silne zamglenia i lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna około 0 st. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

RadioZET.pl/PAP