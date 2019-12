Załamanie pogody w 9 wojewódzwach. IMGW wydaje alert: zagrożenie zdrowia i życia

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ostrzeżeniem objęte są województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnia część woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie oraz północna część woj. małopolskiego.

IMGW prognozuje, że na wskazanym obszarze miejscami wystąpią słabe opady marznącego deszczu i mżawki, które będą powodowały gołoledź. W Wielkopolsce, w woj. łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz śląskim może to być również deszcz ze śniegiem. Na drogach będzie ślisko.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda w nocy

W nocy czwartku na piątek na północnym wschodzie wystąpią lokalnie mgły ograniczająca widzialność do 300 metrów. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem bądź śniegu. Temperatura minimalna od -3 st. miejscami na południowym zachodzie do 1 st. na krańcach południowo-wschodnich i 2 st. na zachodnim wybrzeżu. W obszarach podgórskich Beskidów lokalnie spadek temperatury do -5 st.

RadioZET.pl/IMGW/PAP