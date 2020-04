W niedzielę czeka nas pogodna aura w całym kraju. Temperatura maksymalna od 8 st. na północy do 13 st. w głębi kraju i 15 st. na południowym zachodzie. Pamiętajmy jednak o tym, aby pozostać w domach.

Jak informuje IMGW zachodnia i południowo-wschodnia Europa jest pod wpływem płytkich niżów z układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad południową Norwegią. Polska jest pod wpływem wspomnianego wyżu. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

PROGNOZA POGODY NA 19.04.2020

Zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, jedynie na krańcach północno-wschodnich możliwy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. na północy do 13 st. w głębi kraju i 15 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -5 st. lokalnie na wschodzie do 1 st. na południowym zachodzie i nad samym morzem. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

W niedzielę w Warszawie do południa słonecznie, potem stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna około 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około -1 st. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

RadioZET.pl/PAP