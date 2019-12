W czwartek czeka nas przeważnie słoneczna pogoda. Temperatura maksymalna 1 st. na południowym wschodzie do 4 st. na południowym zachodzie, nad morzem i lokalnie na Kujawach i Mazowszu oraz do 5 st. gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Na południu Polski należy spodziewać się silnego wiatru.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W czwartek zachmurzenie małe, na północy kraju także umiarkowane. Temperatura maksymalna 1 st. na południowym wschodzie do 4 st. na południowym zachodzie, nad morzem i lokalnie na Kujawach i Mazowszu oraz do 5 st. gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu i wybrzeżu, dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim do 65 km/h.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a na północnym zachodzie do dużego. Na krańcach północno-zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od -4 st. w Małopolsce i Kotlinie Jeleniogórskiej, około -1 st. w centrum, do 3 st. na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. W kotlinach karpackich od -10 st. do -5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Na Podkarpaciu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim wiatr w porywach do 65 km/h, w Bieszczadach i nad morzem do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/ PAP