Jak informuje IMGW, wyż znad Morza Norweskiego nadal obejmuje Europę Północno-Zachodnią, Środkową i Bałkany. Pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu niżów. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany wyż, znajdujemy się w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

PROGNOZA POGODY NA 22.04.2020

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 st.C na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 16 st.C w centrum i na północnym wschodzie, do 19 st.C na Śląsku Dolnym i Opolskim; chłodniej tylko nad morzem od 9 st.C do 11 st.C. Wiatr umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na południu i miejscami w centrum umiarkowane. Na Kaszubach miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie osadzająca szadź. Temperatura minimalna od 0°C do 4 st.C; chłodniej w rejonach podgórskich i miejscami na Pomorzu od -2 st.C do -1 st.C. Na północy kraju lokalnie spadek temperatury przy gruncie do -5 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych i wschodnich.

W środę w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna około 17 st.C. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, północno-wschodni i północny. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 2 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny.

RadioZET.pl/PAP