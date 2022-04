Do Polski nadciąga wyż Reiner. Przyniesie on ocieplenie i pył saharyjski. Możliwe, że dzięki zmianie pogody będziemy świadkami nietypowego zjawiska.

Pogoda przed świętami się zmieni. IMGW informuje, że w środę południowa i środkowa część Europy znajdzie się pod wpływem wyżu z centrum nad Łotwą. Na zachodzie i wschodzie kontynentu zaznaczą swoją obecność niże z ośrodkami nad Atlantykiem oraz Kaukazem wraz z układami frontów atmosferycznych.

Polska pozostanie pod wpływem wspomnianego wyżu. Z południowego wschodu napływać do nas będzie cieplejsze powietrze, polarne morskie. Z kolei portal Łowcy Burz przewiduje, że wyż Reiner zaciągnie do Europy Środkowej duże ilości pyłu saharyjskiego. Będzie się osadzał na ulicach, budynkach i samochodach. W trakcie wschodów i zachodów może sprawić, że niebo przybierze nieco krwawą barwę.

Pogoda. Prognoza na środę

W środę będzie pogodnie, tylko na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Podhalu i 11, 13 stopni na zachodzie, około 14, 15 stopni w centrum i na północy do 19, 21 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz kotlinach karpackich, około 9°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni i południowy.

Jak długo utrzyma się ocieplenie? Według prognozy portalu Fani Pogody już w piątek w Polsce zrobi się znów chłodniej. “Potrwa to do poniedziałku-wtorku w przyszłym tygodniu. Później w Polsce temperatury znów zaczną zbliżać się do 20 stopni. To wciąż nie będzie jednak gorąco, a raczej przyjemnie i ciepło” - czytamy.

RadioZET.pl/Fani Pogody/Łowcy Burz/PAP