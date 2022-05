Pogoda. Nadeszła zimna Zośka - nawet 5 stopni mrozu. IMGW wydał ostrzeżenia

"Zimna Zośka", czyli tradycyjne załamanie pogody w maju, da nam się we znaki w ciągu najbliższych godzin. IMGW wydał ostrzeżenia o przymrozkach dla czterech województw. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do -5 stopni Celsjusza.

Majowe przymrozki wpisują się w potwierdzony naukowo klimatyczny fenomen tzw. zimnej Zośki. Po imieninach Zofii w połowie maja nadchodzą zwykle fala chłodu i ostatnie wiosenne ujemne temperatury.

Pogoda. Nadeszła zimna Zośka. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda w tym tygodniu będzie różnorodna – cieplej na zachodzie, chłodniej na wschodzie i nad morzem. Jak informuje IMGW, od piątku pojawią się opady deszczu i niebezpieczne burze z gradem. W nocy będą obserwowane przygruntowe przymrozki.

Na noc z poniedziałku na wtorek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia o przymrozkach dla województw:

warmińsko-mazowieckiego,

podlaskiego,

północno-wschodnich powiatów mazowieckiego,

wschodnich powiatów pomorskiego.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 stopnia, przy gruncie nawet do -5 stopni" – przestrzega IMGW. We wszystkich powiatach ostrzeżenia będą obowiązywać do 7 rano we wtorek. Na ogół od północy, tylko w najbardziej na północ wysuniętych powiatach, mróz może ścisnąć już o 23.

RadioZET.pl/IMGW/PAP