Pogoda za oknami jest znów zimowa. To efekt niżu Ida, który przyniósł nad Polskę powrót zimy z burzami śnieżnymi, wiatrem do 100 kilometrów na godzinę i sztormem na Bałtyku. Niebezpieczne warunki pogodowe panowały również w Czechach. W karambolu w trakcie śnieżycy zderzyło się około 40 samochodów.

Alert RCB przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców czterech województw. " IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Jeśli możesz, zostań w domu. Drogi mogą być nieprzejezdne. Możliwe przerwy w dostawie prądu" – napisało na Twitterze RCB. "Pomarańczowe" ostrzeżenie IMGW obowiązuje w północnych rejonach województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego.

Na podanym terenie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz wiatrem o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu. Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

łódzkiego,

dolnośląskiego,

opolskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla południowej części województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Z kolei w województwach: lubelskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim oraz w południowej części podlaskiego i warmińsko-mazurskiego wydano alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenia meteorologiczne w Gdańsku

Ostrzeżenie meteorologów o zawiejach i zamieciach śnieżnych, intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze przekazało również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Alert wydano dla miasta Gdańska i powiatów: gdańskiego, kartuskiego oraz nowodworskiego i obowiązuje do piątku 21 stycznia do godziny 18. Kolejne ostrzeżenie dotyczy intensywnych opadów śniegu i obejmuje kilkanaście powiatów m.in. bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski oraz wejherowski. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 21 w czwartek. Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Opadom mogą towarzyszyć burze śnieżne i zawieje.

Trzecie ostrzeżenie meteorologiczne związane jest z silnym wiatrem, który spodziewany jest w powiatach: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, lęborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenie to jest ważne do piątku 21 stycznia do godziny 18.

RadioZET.pl/RCB/IMGW/PAP