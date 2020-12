Pogoda w sobotę będzie nadal niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty będą obowiązywać w czterech województwach:

dolnośląskim,

śląskim,

opolskim,

małopolskim.

Jako podano, ostrzeżenia IMGW obowiązują do godziny 14 w sobotę. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa i południowego wschodu. Jak podaje reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr, na Dolnym Śląsku minionej nocy straż pożarna interweniowała ponad 130 razy.

IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Pogoda na dziś - sobota 5 grudnia

W sobotę na południu kraju synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej - około 5 stopni Celsjusza. W Tatrach porywy wiatru do 120 km/h słabnące do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h (lokalnie do 140 km/h). Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie rosło.

