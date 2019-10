Pogoda: Niż Mortimer przyniósł ochłodzenie. IMGW wydaje nowe alerty

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują: w południowych powiatach województwa pomorskiego, północnych powiatach woj. kujawsko-pomorskiego, południowo-wschodnich powiatach woj. małopolskiego i południowych powiatach woj. podkarpackiego.

Przy ostrzeżeniach pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Jak zaznacza IMGW, prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda w środę, 2 października

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na północnym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie na zachodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Mazowszu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna na północy kraju i w kotlinach sudeckich od 10 do 15 st., na pozostałym terenie od 16 do 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h na Podkarpaciu, w Tatrach do 90 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami deszczu, na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na pozostałym terenie zachmurzenie umiarkowane i duże, z zanikającymi od zachodu opadami deszczu. Nad morzem możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm w Karpatach i do 20 mm w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.

RadioZET.pl/PAP