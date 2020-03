Pogoda. Obfite opady deszczu. Po południu możliwe burze

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW Europa południowo-zachodnia, częściowo zachodnia i centralna, Wyspy Brytyjskie oraz północna Skandynawia znajdują się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem niżu z rejonu Zatoki Gdańskiej, który przemieszcza się nad Bałtyk, a od południowego zachodu rozbudowuje się klin wyżowy. Na wschodzie kraju oddziałuje front atmosferyczny, który stopniowo odsunie się na wschód. W strefie frontu utrzymuje się cieplejsze powietrze polarne morskie, resztę kraju obejmuje chłodniejsza masa powietrza.

Prognoza pogody na 4.03.2020

W środę w zachodniej połowie Polski początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane po południu okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej. Od godzin południowych możliwe również burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, po południu z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów od 10 mm na Lubelszczyźnie i w Małopolsce oraz do 25 mm na Podkarpaciu. W rejonach podgórskich Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm w Bieszczadach i o 10 cm w Tatrach. Temperatura maksymalna od 4°C na południowym wschodzie, około 7°C na przeważającym obszarze kraju, do 10°C na Dolnym Śląsku; w rejonach podgórskich Karpat od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, z kierunków zachodnich. Na północy kraju, wysoko w górach oraz w rejonie burz wiatr w porywach do 60 km/h. W Tatrach i Bieszczadach wiatr okresami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i zachodzie rozpogodzenia. Na południowym wschodzie stopniowo zanikające opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu Podkarpacia suma opadów około 10 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Bieszczadach o 10 cm. W zachodniej części kraju zanikające przelotne opady deszczu. W wielu miejscach mgły, nad ranem lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2°C na południowym zachodzie, około 0°C na przeważającym obszarze kraju, do 3°C na wybrzeżu; w obszarach podgórskich od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany, z kierunków zachodnich, nad ranem skręcający na kierunki południowe. W Bieszczadach początkowo wiatr w porywach do 60 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Lokalnie marznące. Temperatura minimalna -1°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP