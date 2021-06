Początek wakacji przyniesie ochłodzenie. W piątek temperatura nie przekroczy 30 stopni Celsjusza, a jeszcze chłodniej ma być w sobotę. Nie oznacza to jednak, że upały w czerwcu mamy już za sobą.

Pogoda na weekend przewiduje ochłodzenie. Utrzyma się także dotychczasowa, pochmurna i burzowa aura. W niektórych miejscach lokalnie pojawią się przejaśnienia.

Pogoda na weekend. Ochłodzenie na początek wakacji

Chłodniej będzie już w piątek 25 czerwca. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu. Termometry nad morzem wskażą 18 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na Dolnym Śląsku – tam 20 st. C, oraz na Mazowszu – 22 st. C. Najwyższa temperatura przewidywana jest na Podkarpaciu, gdzie będzie niemal upalnie. Termometry pokażą tam 29 st. C.

W sobotę ma być jeszcze chłodniej. Według synoptyków temperatury mają wahać się od 22 do 25 stopni Celsjusza. Należy się też spodziewać intensywnych opadów deszczu i burz. Taka aura ma utrzymać się również w niedzielę, a nawet do połowy przyszłego tygodnia, choć niewykluczony jest powrót upałów jeszcze pod koniec czerwca.

Gdzie jest burza?

IMGW po południu w czwartek ostrzegło przed burzami w województwach śląskim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. Grzmi i pada już na południowym Mazowszu, na zachodzie Kielecczyzny i w Małopolsce.

Opady w burzach szacowane są na 20-30 mm/h. Pada też grad o średnicy około 6 cm.

RadioZET.pl/IMGW/Ekologia.pl/WP.pl/oprac. AK