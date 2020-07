Pogoda: Od środy załamanie i powiew chłodu. Temperatura spadnie do 15 stopni

Pogoda w drugiej części tygodnia ulegnie gwałtownej zmianie. Od środy do Polski napływać będzie chłodny front atmosferyczny. Kolejne dni będą już chłodniejsze i burzowe. Po weekendzie odczujemy powrót upałów.

Pogoda na początku tygodnia sprzyja wakacyjnemu wypoczynkowi. Od poniedziałku 13 lipca do kraju napływa cieplejsze powietrze z południowego zachodu kontynentu, gdzie panuje fala upałów. Jednak już od środy czekają nas zmiany w pogodzie. Do Polski napłynie chłodniejsza masa powietrza. Przechodzeniu frontu towarzyszyły będą burze, które lokalnie mogą być gwałtowne - alarmuje portal fanipogody.pl.

Pogoda. Zmiana od środy

W środę prawie w całej Polsce wystąpią przelotne opady deszczu, a w zachodniej połowie kraju także burze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 stopni Celsjusza miejscami na południu. Dużo chłodniej na wybrzeżu - od 17 do 20 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek w całym kraju przelotne opady deszczu oraz miejscami, zwłaszcza w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk, również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na południu, około 19-20 stopni w centrum, do 20 stopni Celsjusza na południu. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W piątek ponownie w całym kraju przelotne opady deszczu i miejscami, zwłaszcza w północnej połowie kraju, także burze. Temperatura w dzień od 17 stopni miejscami na południu i wybrzeżu, około 22 stopni w centrum, do 24 stopni Celsjusza na zachodzie. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę również w całej Polsce mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Burze wystąpić mogą lokalnie na Pomorzu, Kujawach i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Niedziela zapowiada się pogodniej i nieco cieplej niż poprzednie dni. Nadal miejscami mogą pojawiać się przelotne, ale już bez burz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni Celsjusza na zachodzie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Fanipogody.pl