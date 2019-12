Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują w piątek wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

W piątek zachmurzenie małe, na północy i zachodzie, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Na północy i północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st.C na południowym wschodzie, 3 st.C, 4 st.C w centrum, do 8 st.C na południowym zachodzie; na Podhalu około -2 st.C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru w obszarach podgórskich Sudetów do 60 km/h, nad morzem i w rejonach podgórskich Beskidów do 65 km/h, na szczytach Sudetów oraz Karpat do 80 km/h.

W nocy w południowo-wschodniej Polsce zachmurzenia małe, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Na północy i zachodzie opady deszczu, w obszarach podgórskich Sudetów również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3 st.C na południowym wschodzie, 0 st.C, 1 st.C w centrum, do 5 st.C na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 55 km/h, w kotlinach sudeckich do 65 km/h, w obszarach podgórskich Beskidów do 75 km/h, w szczytowych partiach Tatr do 90 km/h, wysoko w Sudetach do 110 km/h.

>>>SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY<<<

W piątek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy początkowo zachmurzenie małe, potem stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

RadioZET.pl/ PAP