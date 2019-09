W poniedziałek czekają nas opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym zachodzie, 19 st. C, 24 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 31 st. C na południowym wschodzie.

W poniedziałek po południu zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na południu kraju przechodzące w opady ciągłe. We wschodniej połowie kraju również burze. Miejscami opady gradu. Prognozowana suma opadów deszczu w trakcie burz do 40 mm na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Słabe burze możliwe także na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym zachodzie, 19 st. C, 24 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 31 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h na wschodzie kraju.

W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, a głównie na południowym wschodzie również burze, lokalnie z opadami gradu. Na południu opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm na Lubelszczyźnie oraz południu Górnego Śląska i Małopolski. W kotlinach sudeckich mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 st. C na południowym zachodzie do 14 st. C w centrum i na południowym wschodzie; w obszarach podgórskich od 4 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W poniedziałek po południu w Warszawie zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h. W nocy zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr początkowo umiarkowany, potem przechodzący w słaby, północno-zachodni i zachodni.

