Alerty IMGW przed marzącymi opadami śniegu. Ostrzeżenia dla 5 województw

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poinformowało o trudnych warunkach pogodowych w piątkowy poranek. Na terenie woj. pomorskiego wprowadzono ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. "Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 8 cm, miejscami do około 10 cm" - napisano w alercie pogodowym.

Z kolei na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i wschodniej oraz północnej części woj. mazowieckiego IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. "Miejscami prognozowane są opady deszczu i mżawki marznące, powodujące gołoledź" - dodano.

Gołoledź i marznące opady. Drogowcy w akcji

Z powodu marznącej mżawki miejscami może być ślisko na drogach Warmii i Mazur - podały w piątek rano służby drogowe. Do godz. 17 w całym regionie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed marznącymi opadami.

Krzysztof Sadzewicz z GDDKiA w Olsztynie poinformował PAP, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. - Lokalna śliskość występowała na dk nr 65 między Ełkiem a Gołdapią, ale przejechała solarka i teraz nawierzchnia jest już czarna, mokra. W sumie w całym regionie na tę chwilę pracuje 38 pługosolarek - mówił.

Miejscami ślisko jest również na drogach wojewódzkich, na których pracuje 56 jednostek zimowego utrzymania. - Miejscami pada marznąca mżawka, szczególnie w rejonie Kętrzyna i Elbląga. Jak na razie wszystkie drogi są drożne i przejezdne - powiedział Grzegorz Kwieciński z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Prognoza pogody IMGW na 10 grudnia

Jak podało IMGW, Polska jest w pod wpływem rozległej zatoki wspomnianego układu niżowego, na wschodzie kraju przebiega strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wolno rosło.

W piątek od godz. 12 do 20 zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na południu kraju. Miejscami opady śniegu, we wschodniej połowie kraju także deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy oraz wschodzie o 3 do 5 cm. Pod wieczór w południowo-wschodniej oraz częściowo centralnej Polsce zaczną tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 0 do 2 stopni Celsjusza, na Podhalu chłodniej około -2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W górach wiatr w porywach do 75 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

