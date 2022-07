Piekielne upały wrócą do Polski. "Czapa gorąca" utrzyma się kilka dni

Pogoda w czwartek nie zachęca do wyjścia z domu. Jest pochmurno, a w niektórych miejscach pada deszcz i występują burze. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 19 st. C na zachodzie, 20 st. C na północy do 24 st. C na południowym wschodzie.

Synoptycy przewidują, że w następnym tygodniu mogą wrócić upały. - Wyższe temperatury mogą się pojawić, ale to jest perspektywa bardziej przyszłego tygodnia, a nie najbliższych dni – zaznaczył Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Pogoda długoterminowa. Wrócą upały

Synoptycy opierają swoją prognozę m.in. na wyliczeniach modelu Global Forecast System (GFS). Według tych danych fala upałów dotrze do Polski znad Afryki i Hiszpanii najwcześniej 17 lub 18 lipca. Prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich temperatur w tych dniach wynosi obecnie 65-70 proc. Masy gorącego powietrza mogą napłynąć jednak później, 20 lub 21 lipca.

fot. Ventusky.com/Prognozowana temperatura w niedzielę 17 lipca - 5 cm nad ziemią

Jakich temperatur możemy się spodziewać w czasie nadchodzącej fali upałów? Według synoptyczka TVN Meteo Arlety Unton-Pyziołek może być tak gorąco jak w czerwcu. Termometry w Polsce wskażą nawet 34-36 stopni Celsjusza.

- Z gorącymi masami powietrza bywa tak, że jak już wleją się nad kontynent europejski, to potrafią uformować "czapę gorąca" na długo. Znak naszych czasów - tłumaczyła na antenie TVN24 synoptyczka Arleta Unton-Pyziołek. Oznacza to, że upały mogą nam doskwierać przez kilka dni. Jeśli zaczną się 17-18 lipca, temperatury powyżej 30 st. C utrzymają się do 21 lipca - przewiduje synoptyczka TVN Meteo.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo