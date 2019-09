Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W niedzielę synoptycy IMGW planują wydać alarmy w województwach: dolnośląskim, śląskim, podkarpackim i małopolskim. Należy się tam spodziewać silnego wiatru o prędkości od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h.

W niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie możliwe lokalne burze. Bez opadów na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 14°C, 16°C na północy i terenach podgórskich Karpat do 20°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju i w dolinach sudeckich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów na wybrzeżu i Pomorzu do 15 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w obszarach podgórskich do 70 km/h, w szczytowych partiach gór do 110 km/h, południowo-zachodni i południowy.

>>>SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY<<<

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17°C. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP