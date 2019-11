Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W sobotę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie przewaga zachmurzenia umiarkowanego. Miejscami opady deszczu, na Pomorzu okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów na Pomorzu Wschodnim do 15 mm. W szczytowych partiach Sudetów opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 8°C miejscami na północnym zachodzie oraz w obszarach podgórskich Sudetów, 11°C, 14°C, na przeważającym obszarze kraju, do 16°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem okresami porywisty, z kierunków południowych, na zachodzie w drugiej połowie dnia skręcający na zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 100 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym zachodzie rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju oraz na północy opady deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W drugiej połowie nocy na południu Górnego Śląska i Małopolski opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Tam suma opadów do 20 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach Tatr do 15 cm. Na zachodzie Polski miejscami mgły, ograniczające widzialność do 100 m.

Temperatura minimalna od 0°C na południowym zachodzie, 2°C, 5°C na przeważającym obszarze kraju, do 9°C na południowym wschodzie; w obszarach podgórskich Sudetów od -3°C do 0°C. Na zachodzie miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby, na Pomorzu umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 60 km/h, na południu przeważnie zmienny, na północy, południowo-zachodni i zachodni.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 5°C. Wiatr słaby, na ogół zachodni.

