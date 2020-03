Pogodna aura w piątek. Miejscami nawet 15 stopni Celsjusza

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW Basen Morza Śródziemnego oraz północna Skandynawia i Rosja są pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem wyżów. Polska jest w zasięgu wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Ze wschodu napływa powietrze kontynentalne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadało.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 9 st. nad morzem, około 13 st. w centrum, do 15 st. gdzieniegdzie na południu kraju. W rejonach podgórskich Karpat około 7 st. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie w porywach do 60 km/h, wschodni i południowo-wschodni. W Karpatach możliwe zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu i zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -1 st. na północnym wschodzie i Pomorzu do 3 st. nad morzem i krańcach południowo-wschodnich; cieplej na zachodnim wybrzeżu około 4 st. oraz chłodniej w kotlinach górskich około -4 st. Na zachodzie kraju gdzieniegdzie spadek temperatury przy gruncie do -1 st, a na Lubelszczyźnie do -2 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunku wschodniego.

W piątek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 14 st. Wiatr umiarkowany i okresami porywisty, pod wieczór słabnący, wschodni i południowo-wschodni.

