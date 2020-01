Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju, słabe opady deszczu. W Bieszczadach i w Sudetach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. na południowym wschodzie do 7 st. na zachodzie. Wiatr początkowo umiarkowany, porywisty, w drugiej połowie dnia słabnący, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie i południu kraju. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Mazowszu i północy Lubelszczyzny miejscami słabe opady deszczu. Na południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2 st. na południu do 3 st. na północy; w obszarach podgórskich od -7 st. do -3 st.. Wiatr słaby, wzmagający się w drugiej połowie nocy na zachodzie do umiarkowanego, w porywach nad morzem do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później słaby, południowo-zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po północy możliwe rozpogodzenia. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 1 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP